Die TSG Balingen feiert bei Normannia Gmünd einen verdienten 2:0-Auswärtssieg. Pedro Almeida Morais trifft per Elfmeter, außerdem fabrizieren die Hausherren ein Eigentor.

„Ich bin heute sehr zufrieden. Die Mannschaft hat alles, was wir diese Woche trainiert haben, auf den Platz gebracht. Wir haben gute Lösungen gegen die Manndeckung von Gmünd gefunden“, erläuterte ein zufriedener Murat Isik nach Abpfiff.

Der 2:0-Auswärtssieg vergoldet den Startsieg aus der Vorwoche. Der Coach hatte seine Anfangsformation unverändert aufgeboten. Wie schon am vergangenen Freitag hatte Pedro Almeida Morais dann seine Aktien am ersten TSG-Treffer. Nach einem Ballgewinn wurde er im Strafraum erst freigespielt und dann gefoult. Den unstrittigen Strafstoß verwandelte er nach 23 Minuten zum 1:0. Simon Klostermann verpasste es kurze Zeit später nachzulegen. Er ging erstmals nach seiner Rückkehr torlos vom Platz.

Pilic muss raus

In der 34. Minute musste dann Marko Pilic ausgewechselt werden. Isik erklärte: „Er hat sich nicht gut gefühlt, hatte etwas Probleme mit dem Kreislauf.“ Die Hausherren hatten dann in der 38. Minute die große Chance zum Ausgleich, doch Nico Molinari scheiterte an Dennis Klose im Balinger Tor. „Das war eigentlich ihre einzige Chance, sonst haben wir nichts zulassen“, sah Isik wieder einen defensiv sehr stabilen Auftritt seines Teams.

Anders als gegen Nöttingen blieb die TSG zudem auch nach dem Seitenwechsel aktiver. Chancen auf das zweite Tor waren da, wurden aber lange nicht genutzt. „Das war der einzige Kritikpunkt. Es stand zu lange nur 1:0“, so Isik.

Eigentor zur Entscheidung

Die Entscheidung folgte in der Schlussminute: Moutassime setzte sich zunächst überragend durch, wurde dann aber gestoppt, ehe sich zwei Gmünder gegenseitig anschossen und der Ball per Bogenlampe ins Tor ging. Gute Nachrichten gab es zudem aus Mannheim: Der VfR kassierte im Duell mit dem 1. CfR Pforzheim in der 94. Minute noch den 1:1-Ausgleich – der Vorsprung der Balinger auf Rang drei wächst daher auf acht Punkte.

Statistik zum Spiel

1. FC Normannia Gmünd – TSG Balingen 0:2 (0:1). TSG Balingen: Klose; Jäger, Schmitz, Eisele, Kike (88. Ferdinand), Latifovic, Schmidt, Colic, Pilic (34. Moutassime), Almeida Morais (70. Deininger), Klostermann (66. Eroglu, 83. Fritschi) Tore: 0:1 Pedro Almeida Morais (Foulelfmeter, 23.), 0:2 Marvin Gnaase (Eigentor, 90.) Schiedsrichter: John Bender mit Jan Streckenbach und Daniel Fuchs.