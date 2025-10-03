Verdiente Niederlage: Schwach in Basel – der VfB fällt im Kollektiv ins Leistungsloch

Beim VfB haben sich viele individuelle Unzulänglichkeiten zu einem großen Problem summiert. Die 0:2-Niederlage in Basel ist daher komplett verdient, findet Heiko Hinrichsen.

Nach dem Schlusspfiff im vollbesetzten „Joggeli“ von Basel schwenkten die VfB-Fans im Gästeblock zaghaft ihre Fahnen und spendeten der Stuttgarter Mannschaft in der Kurve verhaltenen Applaus. Voller Vorfreude waren die rund 10.000 Anhänger aus dem Ländle in die Nordschweiz gereist – am Ende feierten aber nur die siegestrunkenen Eidgenossen, denn sie hatten ihre ersten Punkte in der Europa League eingefahren.

Unsere Empfehlung für Sie Einzelkritik zum VfB Stuttgart Assignons Aussetzer leitet Niederlage in Basel ein Der VfB hat am zweiten Spieltag der Europa League beim FC Basel 0:2 verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Der VfB hatte zuletzt seinerseits sogar drei Siege in Serie geholt, weil sich die Last erfolgreich auf mehrere Schultern verteilte. Diesmal fiel das Team allerdings im Kollektiv ins Leistungsloch. Denn der deutsche Pokalsieger hätte von der Qualität seines Kaders her dem Doublesieger aus der Schweiz eigentlich überlegen sein müssen. Der SC Freiburg hatte es mit seinem Sieg über den FCB in der ersten Runde der Ligaphase der Europa League vorgemacht, wie es geht.

VfB mit vielen Unzulänglichkeiten

Beim VfB fand derweil außer dem Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt kein Akteur zu Höchstform. Viele individuelle Unzulänglichkeiten summierten sich am Ende zu einem großen Problem. Basel um seinen Trainer und Ex-VfB-Profi Ludovic Magnin war in seiner Spielanlage viel griffiger; Akteure wie der 33-jährige Routinier Xherdan Shaqiri ließen ihr Herz auf dem Platz.

Der VfB hätte derweil noch lange weiter spielen können, ein Tor wäre dem Team von Trainer Sebastian Hoeneß wohl dennoch nicht gelungen. Zu groß waren die Defizite vor allem in der Offensive, wo Ermedin Demirovic nach seinem Erfolgserlebnis von Köln diesmal einen Elfmeter vergab. Es mangelte der VfB-Abteilung Attacke komplett an der Effektivität.

Mentale Frische fehlte

Zeigen die vielen Spiele in zwei englischen Wochen am Stück beim VfB also langsam Wirkung? Zu viele Akteure im Trikot mit dem Brustring wirkten jedenfalls vor allem mental nicht frisch genug. Im Bundesliga-Heimspiel an diesem Sonntag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim werden die VfB-Profis beweisen müssen, dass ihr schwacher Auftritt von Basel nur so etwas wie eine Eintages-Delle gewesen ist.