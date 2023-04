1 Der Busverkehr in Lahr und Region könnte am Mittwoch beeinträchtigt werden. Foto: Köhler

Die SWEG rechnet für Mittwoch mit Ausfällen im Nahverkehr, auch Schulbusse in der Region könnten betroffen sein.









Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder bei der SWEG für Mittwoch zum Warnstreik aufgerufen. Das Verkehrsunternehmen, das unter anderem den Busverkehr in Lahr und Region betreibt, rechnet mit Ausfällen im Bus- und Bahnverkehr – wohl auch in Lahr. In welchem Umfang genau der ÖPNV in der Ortenau betroffen ist, ist unklar, auch Auswirkungen auf Schulbusse sind denkbar. Man versuche, die Auswirkungen „so gering wie möglich zu halten“, heißt es in einer Pressemitteilung.

SWEG-Chefs kritisieren den Verdi-Streik

An manchen Standorten könne der Streik jedoch zur kompletten Einstellung des Verkehrs führen, so die SWEG. Über den Ende März abgelaufenen Eisenbahn-Tarifvertrag verhandelt die Gewerkschaft derzeit mit dem Arbeitgeberverband Deutsche Eisenbahnen (AGVDE). Der für Mittwoch geplante Streik stößt bei der SWEG-Geschäftsführung auf völliges Unverständnis, heißt es in der Mitteilung. „Die Arbeitgeberseite hat ein mehr als verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt“, sagt Tobias Harms, Vorsitzender der SWEG-Geschäftsführung.