1 Mitglieder der Gewerkschaft Verdi stehen bei einer Kundgebung mit Fahnen auf dem Marktplatz in Rottenburg. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

In Rottenburg haben am Montag zahlreiche Beschäftigte im öffentlichen Dienst gestreikt. Vor allem die Kinderbetreuung traf es hart.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Aufruf zum Warnstreik der Gewerkschaft Verdi für Beschäftigte im öffentlichen Dienst kommt in Rottenburg zu einem besonders ungelegenen Zeitpunkt. Denn aktuell ist der Krankenstand in den städtischen Einrichtungen hoch.

Wie viele Beschäftigte der Kommune am Montag genau streiken, konnte die Stadtverwaltung auf Nachfrage gar nicht sagen. Pressesprecherin Birgit Reinke sagt: „Wir gehen von circa 25 Mitarbeitern in der Kinderbetreuung und fünf bis zehn in der Kernverwaltung aus.“

Im Rathaus alles normal

Auswirkungen des Streiks seien im Rathaus am Montag nicht zu spüren. Anders sah es in einigen Kindertagesstätten aus. In zwei Kitas in Rottenburg musste zur Notbetreuung übergegangen werden. Noch schlimmer kam es in Dettingen und im Kinderhaus Hohenberg: Sie mussten am Montag ganz geschlossen bleiben. Die Schließungen seien aber nicht ausschließlich auf den Streik zurückzuführen, sondern hänge auch mit dem derzeit hohen Krankenstand zusammen, berichtet Reinke.

Verdi fordert für die Beschäftigten eine Steigerung der monatlichen Tabellenentgelte um 10,5 Prozent, mindestens jedoch um 500 Euro im Monat. Auszubildende, Studierende und Praktikanten sollen 200 Euro mehr im Monat erhalten.