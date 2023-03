1 Rund 500 Beschäftigte im öffentlichen Dienst, darunter auch einige aus Lahr, nahmen am Mittwoch an der Verdi-Kundgebung in Offenburg teil. Foto: Köhler

Der Streik von Beschäftigten im öffentlichen Dienst am Mittwoch scheint in Lahr verhältnismäßig wenig Konsequenzen gehabt zu haben. Lediglich das Kulturbüro musste „außerplanmäßig geschlossen werden“, so die Stadt am Nachmittag. Weitere Verwaltungsstellen seien von dem Streik nicht betroffen gewesen.

In einigen Kitas richtet die Stadt Notgruppen ein

Der Streiktag hatte seinen Mittelpunkt in bei der Verdi-Kundgebung in Offenburg, unter den rund 500 Streikenden befanden sich auch einige Lahrer.

Bereits im Vorfeld des Streiks hatte die Stadt mitgeteilt, dass in einigen städtischen Kita Notgruppen eingerichtet werden. Weitere Schließungen von Lahrer Kitas waren nicht notwendig, hieß es am Mittwoch. Insgesamt 33 Beschäftigte aus den Kitas haben sich laut Angaben der Stadt an dem Streik der Gewerkschaft Verdi beteiligt.