Auch in Lahr werden wohl Auswirkungen des Verdi-Streiks am Donnerstag zu spüren sein.

Der Streik im öffentlichen Dienst, zu dem die Gewerkschaft Verdi für den heutigen Donnerstag aufgerufen hat, wird neben dem Ortenau-Klinikum, das an allen Standorten bestreikt wird, wohl auch Auswirkungen auf die Stadtverwaltung haben. In welchem Ausmaß das Dienstleistungsangebot betroffen sein wird, kann die Stadt jedoch im Vorfeld nicht sagen.

Lahrer sollen mit Einschränkungen in der Verwaltung rechnen

„Die Bürgerinnen und Bürger sollten jedoch damit rechnen, dass das Dienstleistungsangebot der Stadt Lahr an diesem Tag nur eingeschränkt verfügbar sein wird“, heißt es in einer Mitteilung. Auch städtische Kitas sind betroffen. In den Kitas Max-Planck-Straße, Am Schießrain, Arche Noah und Bottenbrunnenstraße werden am Streiktag Notgruppen eingerichtet, in der Kita Lotzbeckstraße muss die Ganztagesgruppe schließen, in der Kita Alleestraße die Krippe – alle anderen Gruppen bleiben jeweils geöffnet. Der Hort Luisenschule muss ebenfalls schließen, der Hort Eichrodtschule richtet eine Notgruppe ein, so die Stadt.

Stadt rechnete am Mittwoch nicht mit kurzfristigen Kita-Schließungen

Die Kitas Kuhbach, Im Bürgerpark und An der Schutter öffnen ohne Einschränkungen. Am Mittwoch ging die Stadt davon aus, dass es zu keinen weiteren Schließungen in städtischen Kitas kommen werde.

Aus der Ortenau fahren Busse zur großen Kundgebung

Auch das Ortenau-Klinikum ist erneut vom Streik betroffen – dieses Mal alles Standort. Neben Lahr werden also auch die Standorte Offenburg, Kehl, Wolfach, Achern und das Pflege- und Betreuungsheim in Gengenbach bestreikt. Schon Mitte März hatten 80 Beschäftigte im Lahrer Krankenhaus die Arbeit niedergelegt, zur Kundgebung vor der Klinik kamen 250 Menschen. Am Donnerstag findet die große Kundgebung vor der dritten Verhandlungsrunde in der kommenden Woche in Freiburg statt. Zahlreiche Busse aus der Ortenau werden die Streikenden in den Breisgau bringen, hatte Gewerkschaftssekretär Michael Herbstritt gegenüber unserer Redaktion angekündigt. Die Notfallversorgung werde jedoch auch während des Streiktages sichergestellt sein, so Herbstritt.