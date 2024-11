Verdi setzt einen drauf: Ortenauer SWEG-Busse und -Bahnen fallen auch am Donnerstag aus

1 Mit einem Warnstreik hatten die Beschäftigten der SWEG bereits am 16. Oktober den Busverkehr in Lahr, Offenburg und Kehl lahmgelegt. Foto: Verdi

Für Pendler, Schüler und deren Eltern kommt es nun besonders dick: Verdi hat angekündigt, den Warnstreik bei der Landesverkehrsgesellschaft SWEG von Mittwoch auf Donnerstag auszuweiten.









Verdi hat kurzfristig bekanntgegeben, dass sie die Beschäftigten bei der Südwestdeutschen Landesverkehrsgesellschaft (SWEG), bei der SWEG-Bus GmbH und bei der SWEG-Schienenwege GmbH nicht nur am Mittwoch, 6. November, sondern auch am Donnerstag, 7. November, zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen hat. Darüber informiert die SWEG am Dienstagmorgen in einer Pressemitteilung.