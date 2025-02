Verdi ruft zum Warnstreik auf: Das kommt auf die Ortenau zu

1 Die Gewerkschaft Verdi Südbaden hatte auch schon im März 2023 zum Warnstreik beim Ortenau-Klinikum und zur Kundgebung vor dem Lahrer Krankenhaus aufgerufen. Foto: Gieger

Kliniken, Kitas, Verwaltungen – die Ortenauer müssen diese Wochen mit Einschränkungen rechnen. Die Arbeitsniederlegungen betreffen den öffentlichen Dienst und damit auch die Gesundheitsversorgung.









Der Warnstreik soll in zwei Phasen ablaufen: So ruft Verdi Südbaden die Beschäftigen des Ortenau-Klinikums bereits für Mittwoch zur Arbeitsniederlegung auf. Am Donnerstag sollen dann „die Beschäftigten des gesamten Öffentlichen Dienstes“ in einen Streik treten – in ganz Südbaden über den Schwarzwald bis zum Bodensee, wie es in einer Mitteilung der Gewerkschaft heißt.