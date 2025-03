Verdi ruft zum Streik auf: Auch in Balingen bleiben einige Kitas geschlossen

1 Einige Kitas in Balingen bleiben diese Woche ein ein oder zwei Tagen geschlossen. Foto: dpa/Uwe Anspach

In der Eyachstadt beteiligen sich vor allem Erzieherinnen am Doppelstreiktag. Deshalb bleiben einige Kitas am Mittwoch, 12. März, und Donnerstag, 13. März, geschlossen. Das ist der aktuelle Stand.









Verdi hat zu einem Doppelstreiktag am 12. und 13. März in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes im Zollernalbkreis, im Landkreis Reutlingen sowie im Kreis Tübingen aufgerufen. In Balingen ist nach aktuellem Stand der Stadtverwaltung davon auszugehen, dass es zu keinen maßgeblichen Verzögerungen oder Beeinträchtigungen bei den Ämtern der Stadtverwaltung sowie bei den Stadtwerken kommen wird.