Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden ausgeweitet. Warnstreiks bei Stadt, Landratsamt, Kreissparkasse und Klinikum plant die Gewerkschaft Verdi für Albstadt und Balingen; in Hechingen und Burladingen wird jeweils die Stadt bestreikt.

In allen vier Städten finden am kommenden Mittwoch Kundgebungen statt.

Lesen Sie auch

Aus der Pressemitteilung des Verdi-Landesverbandes Baden-Württemberg geht hervor, dass am Mittwoch, 5. Februar, in Balingen eine Kundgebung mit Verdi-Landesbezirksleiter Martin Gross am Rathausplatz geplant ist. Diese ist auf 13 Uhr angemeldet, was uns auch die Stadtverwaltung Balingen bestätigte. Demnach sind 80 Teilnehmer gemeldet.

Erste Reaktionen hat unsere Redaktion bereits eingeholt:

Balingen

Zum geplanten Warnstreik wusste man bei der Stadtverwaltung Balingen am Freitag noch nichts. „Der Stadt ist nichts bekannt über mögliche streikende Mitarbeiter und daraus resultierende Schließungen oder Auswirkungen“, hieß es am Freitag von Stadtsprecher Dennis Schmidt.

Albstadt

Aus dem Rathaus der Stadt Albstadt war zu erfahren, dass – abgesehen von der Kundgebung um 9.30 Uhr am Bürgerturmplatz – keine weiteren Einschränkungen oder Warnstreiks bekannt seien.

„Selbstverständlich sind die betreffenden Ämter jedoch in Vorbereitung, sollten aufgrund möglicher Streiks Kitas geschlossen werden müssen, um eine Notbetreuung aufrechterhalten zu können,“ erklärt Mona Lehmann unserer Redaktion.

Hechingen

Der gewerkschaftliche Organisationsgrad bei der Stadt Hechingen ist „vernachlässigbar gering“, teilt die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion mit. Weiter heißt es: „Wir rechnen deswegen nicht mit Störungen des Dienstbetriebs.“

Zollernalb-Klinikum

Das Zollernalb-Klinikum ist über den Warnstreik ebenfalls informiert. „Wir bereiten uns bereits auf den Warnstreik vor, jedoch wurde der genaue Termin noch nicht offiziell bestätigt“, berichtet Pressesprecherin Anne Gauggel. Sie kündigt außerdem an: „Im Hintergrund treffen wir vorsorglich Maßnahmen, um bei Bedarf schnell und gezielt reagieren zu können.“