Kreis Calw muss sparen Wird die Zulassungsstelle in Calmbach geschlossen?

Kann man in Calmbach bald keine Autos mehr zulassen? Die Calwer Landkreisverwaltung will Kosten sparen und schlägt deshalb vor, die Außenstelle in Calmbach zu schließen. Das würde für viele lange Wege bedeuten. Doch es gibt auch eine andere Lösung.