Warum wird in Bayern nicht gestreikt?

1 Im öffentlichen Personennahverkehr kommt es am Freitag wegen eines Warnstreiks fast deutschlandweit zu Einschränkungen. Ausgenommen ist Bayern. Foto: dpa/Ina Fassbender

Die Gewerkschaft Verdi möchte mehr Lohn und kürzere Arbeitszeiten im ÖPNV durchsetzen – also werden am Freitag Busse, Straßen- und U-Bahnen bestreikt. Ein Bundesland bildet eine Ausnahme. Die Gründe:









Warum in Bayern nicht gestreikt wird

An diesem Freitag, 2. Februar, hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu ganztägigen Warn streiks im ÖPNV in fast allen Bundesländern aufgerufen. Busse und Bahnen stehen in vielen Städten des Landes still – außer in Bayern . Warum?

Grund dafür ist, dass Verdi aktuell mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden über neue Tarifverträge für rund 90.000 Beschäftigte verhandelt. In Bayern allerdings finden keine Tarifverhandlungen statt. Der Tarifvertrag dort ist erst vor einem Jahr verlängert worden. Deswegen herrscht im bayerischen ÖPNV aktuell die sogenannte Friedenspflicht. Diese läuft noch bis Ende 2024 und bis dahin darf nicht gestreikt werden.