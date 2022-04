25-Jährige in Nagolder Wohngebiet getötet

1 Im Nagolder Wohngebiet Lemberg (im Vordergrund) hat die Polizei eine getötete 25-Jährige gefunden. Informationen zum genauen Tatort gab die Polizei am Dienstag nicht preis. Foto: Fritsch

In einer Wohnung in Nagold hat die Polizei eine weibliche Leiche entdeckt. Ein 27-Jähriger steht im Verdacht, die Frau getötet zu haben. Er ist in Haft.















Link kopiert

Nagold - Bei der Getöteten handelt es sich nach Angaben des Polizeipräsidiums Pforzheim und der Staatsanwaltschaft Tübingen um eine 25-jährige Frau.

Am Montagabend hatte die Polizei einen Hinweis bekommen, dass sich in einem Haus im Nagolder Wohngebiet Lemberg unweit des Krankenhauses eine Frau befinde, die "von einer Person aus ihrem privaten Umfeld getötet" worden sein soll, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft heißt. Wie die Polizei auf Nachfrage verriet, handelt es sich bei dem Hinweisgeber um einen Bekannten des später verhafteten Tatverdächtigen.

Noch am gleichen Abend festgenommen

Daraufhin eilten die Beamten zu der Wohnung und entdeckten dort die getötete 25-Jährige. Die Situation, in der die Beamten die Frau auffanden, habe den Verdacht eines Tötungsdelikts aufkommen lassen, so die Polizei weiter. Über weitere Details bezüglich des Tatorts wollten sich die Ermittler gegenüber unserer Redaktion mit Hinweis auf "ermittlungstaktische Gründe" aber nicht äußern. Fest steht für die Polizei aber offenbar, dass die Frau im Laufe des vergangenen Sonntags gestorben ist.

Schon kurz nach der Entdeckung der Leiche ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen einen 27-jährigen Mann aus dem Umfeld der getöteten Frau. Noch am gleichen Abend nahm die Polizei den dringend Tatverdächtigen fest. Am Dienstag wurde der Mann dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, der Haftbefehl wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts erließ.

Die weiteren Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und der hierfür eingerichteten 20-köpfigen Ermittlungsgruppe Lemberg der Kriminalpolizei Calw dauern an.