Verdächtiger aus Raum Stuttgart: Schlag gegen Kryptomixer - Millionen-Geldwäsche im Visier

140 Millionen Dollar in Ethereum verschleiert: Wie ein 29-Jähriger aus dem Raum Stuttgart mit Kryptomixern die Ermittler beschäftigte – und was die Taskforce bei den Razzien fand.
Ermittlern in Baden-Württemberg ist ein Schlag gegen Online-Geldwäsche mit Kryptowährungen gelungen. Wie die Behörden in Stuttgart mitteilten, wurde gegen zwei Männer im Alter von 29 Jahren ein Verfahren eingeleitet. In den vergangenen Tagen wurden mehrere Wohnungen und Geschäftsräume im Raum Stuttgart sowie in Frankfurt am Main durchsucht.