1 Die beiden Verdächtigen sollen eine Terrassentür aufgehebelt haben, um in ein Wohnhaus zu gelangen. Foto: Fuhrmann/Shutterstock

Unbekannte Täter versuchten im Kehler Stadtteil Bodersweier gewaltsam über einen Wintergarten in ein Wohnhaus einzudringen. Seit April der achte Vorfall dieser Art. Im Verdacht der Polizei stehen zwei Minderjährige.









Nachdem in der Straße „Im Pfaffeneger“ eine Terrassentüre aufgehebelt wurde, versuchten die Täter gewaltsam in das angrenzende Wohnhaus zu gelangen. Laut Mitteilung der Polizei ist davon auszugehen, dass die Eindringlinge durch die heimkehrende Wohnungsinhaberin gestört wurden und über die Terrasse nach draußen flüchteten. Laut Zeugenaussagen sollen zwei Verdächtige im Anschluss in Richtung Ortsmitte gelaufen sein.