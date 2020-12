Verdächtige in Haft In Rottweil mit Heroin und Kokain gedealt

Durchsuchungen am Donnerstag

In den vergangenen Wochen hätten sich die Hinweise verdichtet, dass in der Rottweiler Kernstadt mit Betäubungsmittel, darunter Heroin und Kokain, Handel getrieben werde. Das Polizeirevier Rottweil führte zudem in den vergangenen Monaten Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz durch. So konnten im April 2020 bei einer Kontrolle circa zehn Gramm Heroin bei einem Asylbewerber sichergestellt werden.