Verdacht wegen Veruntreuung: In der Kasse der Narrenzunft Binsdorf fehlen mindestens 16 000 Euro

Die Narrenzunft Binsdorf hat nach dem Verdacht der Veruntreuung kein Vereinsvermögen mehr. In einer außerordentlichen Hauptversammlung wurde erklärt, wie es dazu gekommen ist.
Die Narrenzunft Binsdorf hat derzeit kein Vereinsvermögen mehr. Die Gründe dafür legte die zweite Vorsitzende Daniela Ritter am Samstagabend bei einer außerordentlichen Hauptversammlung – der zweiten in diesem Jahr – vor rund 50 Vereinsmitglieder im Binsdorfer Rathaus offen. Die bisherige Kassiererin soll in großem Stil Geld der Zunft veruntreut haben. Nachdem der Vorstand Verdacht schöpfte, erstattete der Verein Anzeige. Die Polizei ermittelt.