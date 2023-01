1 Nach der Ruster Bauausschusssitzung scheint eine Rückkehr der Europa-Park-Attraktion "Der Flug des Ikarus" noch wahrscheinlicher. Foto: Europa-Park

Der Ruster Bauausschuss hat für zwei Projekte des Europa-Parks grünes Licht gegeben. Eine Rückkehr von "Flug des Ikarus" scheint wahrscheinlich.















Link kopiert

Rust - Der Ruster Bauausschuss hat am Montag dem Bau des Fahrgeschäfts "Ballonfahrt" im Europa-Park zugestimmt. Wie berichtet vermutet unsere Redaktion, dass es sich bei der Anlage um »Der Flug des Ikarus« handeln könnte, die Anfang 2022 zugunsten der neuen Achterbahn aus dem Themenbereich Griechenland weichen musste. Ob dem so ist, wurde in der öffentlichen Sitzung des Bauausschusses am Montag nicht thematisiert. Jedoch zeigten die Bauskizzen des Europa-Parks zehn Ballons, so wie sie auch die 1996 in Betrieb genommene Attraktion "Der Flug des Ikarus" hatte. Auch der Aufbau der Anlage ist wie die von "Der Flug des Ikarus".

Platziert werden soll die Attraktion im Themenbereich England – und zwar gegenüber von der Panoramabahn "Paddington Station" und der "Arena of Football". Wann genau die Attraktion aufgestellt werden soll, wurde nicht thematisiert.

Neues Bahnhofgebäude für "Josefinas kaiserliche Zauberreise"

Ebenfalls grünes Licht gab der Ruster Bauausschuss für ein neues Bahnhofsgebäude mit Anstehbereich für die Floßfahrt "Josefinas kaiserliche Zauberreise". Das einstöckige Gebäude hat in der Süd- und Nord-Ansicht neun Rundbögen. Passend zum Österreichischen Themenbereich erinnert das Gebäude an die Stadtbahnbögen, die in Wien üblich sind. Wann das Bahnhofsgebäude verwirklicht werden könnte, wurde nicht thematisiert.