Verdacht erhärtet sich: Toter aus Auto in Neuenbürg obduziert

Ein Zeuge entdeckt einen Toten im Auto, die Polizei vermutet ein Verbrechen. Wer kann der Sonderkommission „Motor“ Hinweise liefern? Die Suche nach einer Firma läuft.
Nachdem in Neuenbürg (Enzkreis) nahe des Landkreises Calw ein toter Mann in einem Auto gefunden wurde, deutet ein vorläufiges Obduktionsergebnis auf ein Tötungsdelikt hin. Die Erkenntnisse aus der Obduktion erhärteten den Verdacht eines Fremdverschuldens, wie ein Polizeisprecher sagte. Zum Verletzungsbild und einer möglichen Tatwaffe könnten aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht werden.