Nach Schüssen auf dem Parkplatz eines ehemaligen Einkaufszentrums haben die Beamten der Kriminalpolizei eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Das teilt die Polizei mit.

Derzeit steht der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts im Raum. Nach aktuellen Erkenntnissen soll gegen 18.30 Uhr ein Auto auf den Parkplatz gefahren und daraus sollen vier junge Männer ausgestiegen sein.

Eine scharfe Waffe wurde verwendet

Die Männer seien laut Schilderung von Zeugen auf eine bereits auf dem Parkplatz befindliche Gruppe von mutmaßlich sieben Personen zugelaufen, wobei sich in der Folge eine verbale Auseinandersetzung zwischen ihnen entwickelte. Weshalb es in der Folge zu mehreren Schussabgaben in Richtung eines Weglaufenden kam, ist weiterhin Teil der Ermittlungen. Fest steht laut Polizei, dass alle auf dem Parkplatz Anwesenden nach den Schüssen mit verschiedenen Autos in unterschiedliche Richtungen weggefahren sind.

Die Spurensicherungsmaßnahmen lassen laut Polizei darauf schließen, dass eine scharfe Schusswaffe verwendet wurde. Die bisherigen Feststellungen deuteten auch darauf hin, dass sich die Beteiligten gekannt haben.

Verhaftung erfolgte durch schwerbewaffnete Spezialkräfte

Bei den bislang erfolgten Ermittlungen zur Identität der Beteiligten rückte ein amtsbekannter Heranwachsender in den Fokus, der mit den abgegebenen Schüssen in Verbindung stehen soll. Der 20-Jährige wurde am Montagnachmittag durch schwerbewaffnete Spezialkräfte in einem Industriegebiet in Offenburg festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.

Das Motiv und die Hintergründe des Vorfalls sind noch undurchsichtig und gilt es durch die eingerichtete Ermittlungsgruppe aufzuhellen. Dazu erhoffen sich die Beamten weiterhin Hilfe aus der Bevölkerung. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter Telefon 0781/21 28 20 zu melden.