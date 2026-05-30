Verdacht auf Giftköder: Geht in Jungingen ein Hundehasser um?

Es liegt der Verdacht vor, dass jemand in der Gemeinde Jungingen Giftköder auslegt. Ein Tier könnte deshalb verendet sein. Bürgermeister Oliver Simmendinger warnt Hundehalter.

Einen handfesten Beweis gibt es nicht, aber es besteht der Verdacht, dass jemand in Jungingen Giftköder auslegt. Eine Hundehalterin fand dieser Tage beim Spazierengehen mit ihrem Vierbeiner in der Hochmeisterstraße beim Bahnübergang eine Wurst, in die etwas hineingepackt worden war. Sie meldete ihren Fund erst später im Rathaus. „Wir konnten nicht feststellen, ob es sich bei dem, was in der Wurst war, wirklich um Gift handelte oder um was für eines“, sagt Bürgermeister Oliver Simmendinger.​

Allerdings: Inzwischen meldete sich eine zweite Junginger Hundehalterin bei ihm. Und wie sie berichtete, musste ihr Tier dieser Tage eingeschläfert werden, nachdem es beim Spaziergang etwas gefressen hatte, was auf dem Weg lag.​

Der Tierarzt, der dem Hund die Gnadenspritze gab, habe auf Gift getippt. Durch eine Untersuchung bewiesen ist das jedoch nicht.

Der todbringende Bissen – wenn er denn die Ursache für die Qualen des Hundes darstellte – muss auch nicht vorsätzlich ausgelegt worden sein. „Aber irgendwie ist das schon merkwürdig“, meint dazu der Bürgermeister. Ein Zusammenhang sei denkbar.​

Erhöhte Vorsicht geboten​

Simmendinger hat vorsorglich eine Warnung an die Hundebesitzer herausgegeben, sie mögen aufmerksam sein. Desgleichen, das sagte er gegenüber unserer Zeitung, sollte man solche Fälle sofort der Ortsverwaltung und bei der Polizei melden. Im Gemeindeblatt veröffentlichte er: „Bitte achten Sie beim Spaziergang darauf, dass Hunde keine unbekannten Gegenstände oder Futterreste aufnehmen. Sollten Sie verdächtige Köder oder Beobachtungen machen, informieren Sie bitte umgehend das Ordnungsamt oder die Polizei. Verdächtige Gegenstände sollten möglichst nicht mit bloßen Händen berührt werden.“​

Unmut wegen Hundehäufchen​

In Jungingen sorgen, wie in jeder anderen Gemeinde, Hundehäufchen für Unmut, und mehrfach debattiert wurde im Gemeinderat die Frage, ob Hundeklos das Problem beseitigen können. Ein leidenschaftlicher Hundehass, der sich auch verdeckt ausdrücken kann, wäre Simmendinger aber noch nie aufgefallen. Es gab seiner Erinnerung nach bisher auch keine Vorkommnisse, die mit Giftködern zu tun hatten. Die Zahl der in der Gemeinde registrierten Vierbeiner beläuft sich aktuell auf zirka 100.

Erst zum Arzt, dann zur Polizei

Warnsignale

Anzeichen dafür, dass ein Hund einen Giftköder gefressen hat, sind starkes Hecheln, Unruhe oder Apathie, Erbrechen, Durchfall ebenso wie übermäßiger Speichelfluss, Krämpfe, Zittern oder Bewegungsstörungen. ​

Man sollte keine Sekunde verlieren und sich sofort bei einem Tierarzt melden. ​

Keinesfalls zur Selbstmedikation mit „Hausmitteln“ greifen, raten Experten. Gut ist es, den Köder für die Analyse zu sichern. Dabei gilt es, den Eigenschutz zu beachten.