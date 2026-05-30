Verdacht auf Giftköder: Geht in Jungingen ein Hundehasser um?

Es liegt der Verdacht vor, dass jemand in der Gemeinde Jungingen Giftköder auslegt. Ein Tier könnte deshalb verendet sein. Bürgermeister Oliver Simmendinger warnt Hundehalter.
Einen handfesten Beweis gibt es nicht, aber es besteht der Verdacht, dass jemand in Jungingen Giftköder auslegt. Eine Hundehalterin fand dieser Tage beim Spazierengehen mit ihrem Vierbeiner in der Hochmeisterstraße beim Bahnübergang eine Wurst, in die etwas hineingepackt worden war. Sie meldete ihren Fund erst später im Rathaus. „Wir konnten nicht feststellen, ob es sich bei dem, was in der Wurst war, wirklich um Gift handelte oder um was für eines“, sagt Bürgermeister Oliver Simmendinger.