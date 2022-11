30-Jähriger wird in Rottenburg festgenommen

1 Der Mann wurde festgenommen. (Symbolbild) Foto: © Steven Stückler – stock.adobe.com

Ein 30-Jähriger ist unter dringendem Tatverdacht der schweren Brandstiftung am Samstagvormittag vorläufig festgenommen worden.















Rottenburg - Am Freitagabend ist es im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Rottenburger Saint-Claude-Straße zu einem Wohnungsbrand gekommen. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 30-jährigen Bewohner des Mehrfamilienhauses. Es konnten Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung gewonnen werden.

Der wegen verschiedenen Delikten bereits polizeibekannte Beschuldigte, der von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch macht, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Samstagnachmittag beim Amtsgericht Tübingen der Haftrichterin vorgeführt. Diese setzte den Haftbefehl in Vollzug. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.