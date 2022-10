1 Die Feuerwehr musste die Strohballen kontrolliert abbrennen lassen. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Rund 130 Strohballen haben am Donnerstagabend bei Sulz am Eck Feuer gefangen. Es besteht der Verdacht auf Brandstiftung.















Wildberg-Sulz am Eck - Die in der Nähe der Kreisstraße 4355 auf einer Wiese gelagerten Rundballen befanden sich laut Polizeimeldung derart in Vollbrand, dass die hinzugeeilten Einsatzkräfte sie kontrolliert abbrennen lassen mussten.

Neben der Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Sulz am Eck, Wildberg sowie Jettingen im Einsatz. Die Umstände des Feuerausbruchs deuten auf Brandstiftung hin. Es entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden von rund 6000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachten gemacht haben oder Hinweise auf den noch unbekannten, mutmaßlichen Täter geben können, sich unter der Rufnummer 07231/186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.