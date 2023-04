1 Zumindest an der E-Ladestation in der Rottweiler Innenstadt ist immer Betrieb. Foto: Otto

Jeder spricht von Elektromobilität – doch wie entwickeln sich die Zahlen im Kreis Rottweil? Ist der Hype wirklich so groß? Oder setzt man im ländlichen Raum weiter auf den Verbrenner?









Zumindest gefühlt nimmt die Zahl der Autos, die mit dem E im Nummernschild umherfahren, durchaus zu. Und dass man auch am Discounter mittlerweile sein Heiliges-E-Blechle während des Einkaufs laden kann, kommt nicht von ungefähr. Doch wie sind die konkreten Zahlen?

Daniel Karrais, Rottweiler FDP-Abgeordneter im Landtag, hat sich mit einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung über die Individualmobilität im Landkreis Rottweil informiert. Daraus geht hervor: Der Anteil an E-Autos an der Gesamtzahl der zugelassenen Pkw ist nach wie vor ziemlich gering.

Seit dem Jahr 2018 ist demnach die Zahl der zugelassenen PKW im Landkreis Rottweil um sechs Prozent auf zuletzt 96 615 gestiegen. Gleichzeitig stieg die Zahl der zugelassenen E-Autos im Kreis Rottweil auf 1087. Sie machen damit nur 1,2 Prozent der Gesamtzahl der Fahrzeuge aus.

Kreis Rottweil unter dem Schnitt

Damit befinde sich der Landkreis unter dem Landesdurchschnitt, der bei 1,5 Prozent liegt, und knapp unter dem Bundesdurchschnitt von 1,3 Prozent. „Es zeigt sich, dass die E-Mobilität noch die Ausnahme ist“, meint Karrais, der außerdem Vorsitzender des Ausschusses für Klima, Umwelt und Energiewirtschaft ist.

Immerhin: Stillstand herrscht auch im Kreis Rottweil nicht. Im vergangenen März hatten wir ebenfalls über die Zahl der E-Autos im Kreis Rottweil berichtet, damals waren es 485. Damit hat sich die Zahl binnen eines Jahres mehr als verdoppelt. Und ein Blick auf die zugelassen Automarken zeigt, dass bei den neu angemeldeten E-Fahrzeugen Volkswagen und Mercedes auf den ersten beiden Plätzen zu finden sind. Tesla rangierte zuletzt auf Rang drei.

Verschrotten ist keine Alternative

Die Antwort des Verkehrsministeriums wertet Umweltpolitiker Daniel Karrais als „Handlungsaufforderung, eine technologieoffene Verkehrswende auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft zu betreiben, die besonders die Gegebenheiten im ländlichen Raum berücksichtigt“. Für existierende Verbrenner, die momentan mit fossilen Kraftstoffen fahren, brauche es eine Alternative. „Rund 95 000 Fahrzeuge werden allein im Kreis Rottweil noch mit Benzin oder Diesel betrieben. Davon fährt ein Großteil noch mindestens zehn Jahre glücklich mit fossilen Kraftstoffen auf der Welt umher“, sagt der Abgeordnete.

Diese Fahrzeuge zu verschrotten, um sie durch E-Fahrzeuge zu ersetzen, sei nicht nur unrealistisch, sondern eine Verschwendung von Ressourcen, so Karrais.

Karrais setzt auf eFuels

Darum sei es richtig gewesen, dass die Bundesregierung in der Europäischen Union durchgesetzt habe, dass synthetische Kraftstoffe (eFuels) eine Zukunft haben.

Mit Blick auf die Diskussion um die Effizienz solcher Kraftstoffe winkt Karrais ab: „Kirchturmpolitiker meinen, dass Energie, Kraftstoffe und sonstige Güter alleine in Deutschland hergestellt werden. Schon heute importieren wir über 90 Prozent der Kraftstoffe und das wird auch in Zukunft so sein, nur eben in Form von klimafreundlicheren Energieträgern“.

Aktuell mehr Autos statt mehr ÖPNV

Die deutliche Zunahme von zugelassenen Fahrzeugen sei zudem ein Zeugnis dafür, dass der öffentliche Verkehr bei weitem noch nicht leistungsfähig genug sei, um eine Alternative zu bieten, so Karrais. „Wir brauchen eine stetige Verbesserung des ÖPNV-Angebots.

Die Verkehrswende – sie kommt also im Kreis Rottweil nur langsam in Schwung. Um hier auf Hochtouren zu fahren, müssen dann auch mehr Ladesäulen her. 43 gab es zum Ende vergangenen Jahres im Kreis. Der Landkreis sieht hier die privatwirtschaftlichen Anbieter in der Pflicht.