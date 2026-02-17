Verbrennen in Unterschwandorf: Fasnets-Saison 2027 nähert sich schon jetzt

Mit dem Verbrennen der Fasnet endete am Dienstagabend bei der Narrenzunft in Unterschwandorf die Kampagne 2026. Doch die nächste Saison ist schon im Blick.
Mit großem Jammern und Schluchzen ging die Fasnet am Abend in Unterschwandorf zu Ende. Was vor allem unterstrich, dass es erneut schön war. Wettertechnisch traf das zwar nicht immer zu, doch am Dienstag, an dem die Narrenzunft Unterschwandorf traditionell am Umzug in Ergenzingen teilnahm, sei es dann beim eigentlichen Umzug richtig gut gewesen, berichtete Fabian Wunderlich, Vorsitzender der Unterschwandorfer Narren, am Rande der Fasnetsverbrennung.