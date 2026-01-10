Die Opfer, darunter ein sieben Jahre altes Mädchen, seien an drei Tatorten gefunden worden, hieß es. Nach Angaben der Ermittler soll der Vater, ein Bruder und ein Onkel des mutmaßlichen Schützen unter den Opfern sein, berichtete der Sender WTVA. Ein Motiv für die Verbrechensserie sei zunächst nicht bekannt, teilte die Polizei mit.