In einem Mehrfamilienhaus in Freiburg ist ein Mann (67) am frühen Dienstagmorgen Opfer eines Gewaltdelikts geworden. Seine Frau (64) wurde lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden. Ihr Zustand sei „kritisch“, so die Polizei am Dienstagnachmittag.

Zwei 22 und 23 Jahre alte, polizeibekannte Tatverdächtige – ein junger Mann und eine junge Frau – konnten einige Zeit nach der Tat im Rahmen einer Großfahndung in der Nähe des Tatorts festgenommen werden, so Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung: Mindestens eine der festgenommenen Personen soll mit den beiden Opfern verwandt sein, so die Polizei. Sämtliche mit der Tat in Verbindung stehenden Personen seien deutsche Staatsangehörige.

Der Tat geht ein lautstarker Streit voraus

Der Tatort in der Gießenstraße liegt unweit vom Freiburger Gefängnis im Stadtteil Herdern. Die Festnahme der Verdächtigen erfolgte in der parallel verlaufenden Sautierstraße. Der Tat sei ein lautstarker Streit vorausgegangen, den Nachbarn der Polizei gemeldet hätten, so die Ermittler.

Viele Fragen sind noch offen

Viele Fragen zu dem Delikt sind derzeit noch offen und werden aus taktischen Gründen von der Polizei – noch - nicht beantwortet. So ist noch nicht bekannt, was die mögliche Tatwaffe gewesen sein könnte und ob die Polizei sie gefunden hat. Unklar ist zudem, wo genau der Zugriff auf die beiden Verdächtigen in der Sautierstraße erfolgte. Zu den Hintergründen habe man noch keinerlei gesicherte Vorstellung, so Polizeisprecher Stefan Kraus. Klar sei aber: Es gebe im laufenden Jahr im Zuständigkeitsbereich des Freiburger Polizeipräsidiums eine auffällige Häufung an Tötungsdelikten, die Zahl gehe mittlerweile zwischen der Grenzregion am Hochrhein und dem Kreis Emmendingen bereits auf die 20 zu.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Ermittlungen in Freiburg laufen nun auf Hochtouren: Sowohl der Tathergang als auch die Hintergründe seien Gegenstand der Polizeiarbeit, mehrere Sachbearbeiter seien mit dem Fall befasst, so Stefan Kraus weiter. Die Polizei suche zudem Zeugen, die gegen 5.45 Uhr am Dienstagmorgen rund um den Tatort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Der getötete 67-jährige wird obduziert.