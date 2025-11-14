Verbrechen: Lebenslang für unglaublich gefährlichen Sexualstraftäter

Demnach habe X. sich unter anderem dabei gefilmt, wie er etwa durch K.-o.-Tropfen bewusstlose Frauen vergewaltigt habe. Drei Opfer schwerer Sexualverbrechen habe die Polizei bereits ausfindig gemacht, weitere vier Opfer würden derzeit noch gesucht. Darüber hinaus gehen die Ermittler von Hunderten weiteren Voyeurismus- und Upskirting-Opfern aus. X. habe seine Opfer mithilfe versteckter Kameras in seiner Wohnung gefilmt, an seinem Arbeitsort und an weiteren öffentlichen Orten wie etwa U-Bahn-Stationen.