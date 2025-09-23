Verbrechen: Italienische Polizei nimmt Mafia-Boss fest

Bei einer Razzia wird ein 80-Jähriger gestellt, der bereits mehr als 20 Jahre im Gefängnis saß. Jetzt soll der Mann mit dem Spitznamen «Der Vernarbte» wieder aktiv geworden sein.
Reggio Calabria - Bei einer großangelegten Razzia sind in Italien 26 mutmaßliche Mafia-Mitglieder festgenommen worden - darunter ein bekannter Boss. Der 80-jährige Pino Piromalli war nach mehr als 20 Jahren Gefängnis vor einiger Zeit auf freien Fuß gekommen. Die Ermittler vermuten, dass er in der süditalienischen Region Kalabrien nun wieder an entscheidender Stelle im Geschäft der Mafiaorganisation 'Ndrangheta mitmischte.