In Kindergarten eingebrochen – Polizei bittet um Hinweise

Verbrechen in Sulz

1 In Sulz sind Unbekannte in einen Kindergarten eingebrochen. (Symbolbild) Foto: von Ditfurth/ dpa

Im Zeitraum von Samstagmorgen bis Montagmorgen sind unbekannte Täter in einen städtischen Kindergarten in Sulz eingebrochen.









Nach dem Aufbrechen einer Tür gelangten die Eindringlinge, laut Angaben der Polizei, in das Kindergartengebäude in der Lembergstraße in Sulz a. N.ckar. Darin suchten sie sämtliche Räumlichkeiten sowie Schränke und Schubladen nach möglichem Diebesgut ab. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten die Einbrecher Bargeld aus einer Kaffeekasse der Angestellten erbeuten.