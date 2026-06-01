Verbrechen in Paris: Nach Kunstraub im Louvre weist mögliche Spur nach Belgien

Neue Ermittlungen im Fall des Louvre-Raubs: Fotos auf Handys von festgenommenen Frachtdieben könnten eine Verbindung nach Belgien aufzeigen.
Paris - Nach dem spektakulären Kunstraub im Pariser Louvre im vergangenen Oktober gibt es eine mögliche neue Spur nach Belgien. Belgische Fahnder sollen auf den Handys mehrerer festgenommener Diebe Fotos vom Inneren des Louvre und insbesondere der Galerie d’Apollon gefunden haben, wo es zu dem Raub kam, berichteten das Magazin "Paris Match" und die Zeitung "Le Parisien" unter Verweis auf die Justiz. Frankreich und Belgien hätten gemeinsame Ermittlungen angeschoben. Die Pariser Staatsanwaltschaft wollte die neuen Ermittlungen weder bestätigen noch dementieren.