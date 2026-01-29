Verbrechen in Albstadt?: „Wir nehmen den Vorfall sehr ernst“

Ein Mann soll versucht haben, einen Schüler der Ebinger Schalksburgschule anzusprechen. Der Vorfall schlägt in den sozialen Medien hohe Wellen.

Ein Vorfall, der sich am Mittwochmittag in der Matthias-Claudius-Straße im Umfeld der Ebinger Schalksburgschule ereignet hat, zieht in den sozialen Medien weite Kreise. Bereits am Mittwochabend machte die Nachricht auf Facebook und in WhatsApp-Statusmeldungen die Runde. Dort heißt es, dass ein unbekannter Mann versucht haben soll, einen Siebenjährigen aus einem fahrenden Auto heraus zu greifen. Statt des Jungen soll er nur dessen Mütze erwischt haben; der Erstklässler sei daraufhin weggerannt. Um ein nahe gelegenes Hauseck habe der Vater des Kindes gewartet.​

Polizei prüft die Angaben des Siebenjährigen Naturgemäß löst solch ein Ereignis Ängste und Sorgen bei Kindern und Eltern aus. Der Polizei ist der Fall bekannt; die Ermittlungen laufen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen auf Anfrage betont. Jedoch heißt es von der Polizei, dass der Junge von einem Fremden aus einem Auto angesprochen worden sein soll.

Die Beamten prüfen derzeit die Aussage des Siebenjährigen. Denn: Alle Angaben zum möglichen Täter und dessen Auto, die in den sozialen Medien kursieren, stammen von dem Kind selbst. Diese Angaben gelte es nun zu verifizieren, heißt es vom den Polizeisprecher weiter. Weitere Hinweise zur Person oder zum Auto gebe es, Stand später Donnerstagvormittag, nicht. Auch dem Vater sei das Auto nicht aufgefallen.

Das betroffene Kind beschreibt das Auto als schwarz-grauen Renault-Transporter mit goldenen Blumen. Das Fahrzeug soll ein spanisches Kennzeichen gehabt haben. Der Siebenjährige will – so habe er es auch der Polizei gesagt – EU-Kennzeichen erkennen können. Die Polizei sagt dazu: „Für uns sind das Hinweise, die wir nur schwer bewerten können.“

Die Polizei ist in Kontakt mit der Schulleitung der Schalksburgschule. Das bestätigt Rektorin Bärbel Göttling-Lebherz auf Anfrage. Das Lehrpersonal habe sich am Donnerstagmorgen bereits zusammengesetzt und über den weiteren Umgang mit dem Vorfall beraten. „Wir nehmen den Vorfall natürlich sehr ernst“, betont Göttling-Lebherz. Es wird ein Elternbrief zu dem Thema verfasst. Des Weiteren habe es am Morgen bereits eine Durchsage im Schulhaus gegeben. Auch die Stadt Albstadt und das Staatliche Schulamt seien informiert worden.

Präventionsarbeit spielt eine große Rolle

Grundsätzlich spiele die Präventionsarbeit – unabhängig vom jüngsten Ereignis – an der Schalksburgschule eine große Rolle. „Wir geben unseren Schülern regelmäßig mit auf den Weg, nicht mit fremden Personen mitzugehen.“ Das sei ein Dauerthema an der Grundschule in der Ebinger Weststadt. „Die Sicherheit unserer Schüler hat für uns oberste Priorität.“

Auch wenn jemand Unbekanntes das Schulgelände betrete, werde umgehend gehandelt. Bärbel Göttling-Lebherz sieht selbst aus ihrem Büro auf den Schulhof. „Wenn ich eine fremde Person auf dem Schulgelände beobachte, bin ich die Erste die reagiert.“

In den Elternbrief sollen in Absprache mit der Polizei nochmals Tipps gegeben werden, wie Eltern mit ihren Kindern über mögliche Vorfälle mit Unbekannten sprechen sollen. Natürlich sei es die Aufgabe der Erwachsenen, die Kinder zu schützen, wiederholt Rektorin Göttling-Lebherz. Wichtig sei aber auch, dass das Vertrauen in die Kinder nicht verloren gehe.

Ähnlich äußert sich der Polizeisprecher: „Das Polizeirevier Albstadt ist sensibilisiert und nimmt den Vorfall sehr ernst.“ In den Wohngebieten werde die Polizei verstärkt Präsenz zeigen. Von einer Verbreitung von nicht verifizierten Hinweisen auf Facebook, WhatsApp und Co – wie nun geschehen – hält die Polizei jedoch nichts: Die öffentliche Verbreitung ungeprüfter Angaben verstärke die ohnehin vorhandene Angstkulisse bei Eltern und Kindern; Panik werde geschürt. Die Erfahrung der Polizei sei, dass solch ein Vorfall auch einen harmlosen Hintergrund haben könnte.

Zudem könnten so auch weitere potenzielle Zeugen beeinflusst werden. Statt an die Öffentlichkeit sollen sich Hinweisgeber direkt an die Polizei wenden.