Verbrechen in Albstadt?: „Wir nehmen den Vorfall sehr ernst“

Ein Mann soll versucht haben, einen Schüler der Ebinger Schalksburgschule anzusprechen. Der Vorfall schlägt in den sozialen Medien hohe Wellen.
Ein Vorfall, der sich am Mittwochmittag in der Matthias-Claudius-Straße im Umfeld der Ebinger Schalksburgschule ereignet hat, zieht in den sozialen Medien weite Kreise. Bereits am Mittwochabend machte die Nachricht auf Facebook und in WhatsApp-Statusmeldungen die Runde. Dort heißt es, dass ein unbekannter Mann versucht haben soll, einen Siebenjährigen aus einem fahrenden Auto heraus zu greifen. Statt des Jungen soll er nur dessen Mütze erwischt haben; der Erstklässler sei daraufhin weggerannt. Um ein nahe gelegenes Hauseck habe der Vater des Kindes gewartet.