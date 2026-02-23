Warum zahlt der Nachbar weniger für sein Ticket? Immer mehr Freizeitanbieter setzen auf dynamische Preismodelle. Ein Experte erklärt, was erlaubt ist und wie Preise beeinflussbar sind.
Vom Sprung ins Schwimmbecken bis zur rasanten Achterbahnfahrt im Vergnügungspark oder dem Skitag in den Bergen: Freizeitspaß hat seinen Preis – doch nicht für alle denselben. Dynamische Preise gibt es längst nicht mehr nur für Flugtickets oder Hotelzimmer, auch Freizeitanbieter setzen sie vermehrt ein. Doch wer profitiert von den beweglichen Modellen?