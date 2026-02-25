Verbraucherschutz: Gift in Babynahrung - Stärkere Kontrolle für Zutat aus China

Danone und Nestlé müssen Dutzende Chargen Babynahrung zurückrufen. Eine EU-Behörde entdeckt ein durch Bakterien gebildetes Gift in einer Zutat. Der Skandal hat Konsequenzen.
Brüssel/Parma - Nach dem Skandal um verunreinigte Babynahrung verstärkt die EU Einfuhrkontrollen für eine Zutat aus China. Jede zweite Lieferung von Arachidonsäure-Öl aus dem Land soll ab morgen besonders auf den Giftstoff Cereulid getestet werden, wie aus einer im EU-Amtsblatt veröffentlichten Entscheidung hervorgeht. Zuvor gab es deshalb nach Angaben der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) weltweit Rückrufe von Babynahrung.