1 Ein Pflegeservice ruft bei den älteren Menschen an, dann flattert eine Rechnung ins Haus. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg warnt ältere Menschen vor Telefonabzocke mit Angeboten für einen Pflegeservice. Die Einzelheiten.















Link kopiert

Verbraucherschützer haben ältere Menschen vor Telefonabzocke mit Angeboten für einen Pflegeservice gewarnt. Wie die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg am Freitag mitteilte, ruft der sogenannte Pflegeservice Smart, hinter dem eine Schweizer Firma steckt, unerwünscht an, um kostenpflichtige Unterstützung in Pflegefragen anzubieten. Demnach werden die Menschen in Gespräche über häusliche Pflege, Pflegestufen und Betreuungsleistungen verwickelt und es wird Hilfe dabei angeboten.

Nach dem Anruf flattern den Beschwerden der Verbraucherinnen und Verbrauchern zufolge dann oft Rechnungen über eine „Servicegebühr“ von 129 Euro ins Haus. Laut Verbraucherzentrale ist sowohl unklar, woher die Anrufer die Nummern haben - möglicherweise werden Telefonbücher nach älter klingenden Menschen durchforstet - noch können sich die Opfer der Abzocke an irgendeinen abgeschlossenen Vertrag erinnern.

Die Verbraucherschützer raten in so einem Fall zu widersprechen, den angeblich geschlossenen Vertrag zu widerrufen und „auf keinen Fall zu bezahlen“. Ein Widerruf per Mail funktioniere in der Regel gut. Im Zweifel sollten sich Betroffene an Verwandte wenden und um Hilfe bitten.