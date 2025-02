Verbraucherrechte: Stromsperren-Urteil: Gebühren für Ratenzahlungen unzulässig

Einstieg in Militärtechnik? Bei Trumpf zeichnet sich eine Zeitenwende ab

Trumpf-Aufsichtsratschef Peter Leibinger schildert in einer Rede als BDI-Präsident sein grundsätzliches Ja zur Rüstungsproduktion. Was bedeutet das für das eigene Unternehmen, das bisher die Beteiligung an Militärprojekten abgelehnt hat?