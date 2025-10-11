Verbraucherrechte: Premium-Platz an der Toilette kein Grund für Entschädigung

1 Ein Mann ist Berichten zufolge mit einer Beschwerde gegen die skandinavische Airline wegen angeblicher Fürze seiner Mitreisenden gescheitert. (Symbolfoto) Foto: Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix/dpa Ein Fluggast der Airline SAS wollte nicht hinnehmen, dass er auf seinem «Premium»-Platz die Hinterteile anderer Menschen nahe an seinem Gesicht ertragen musste. Und das war ihm zufolge nicht alles.







Link kopiert



Oslo - Ein Passagier der skandinavischen Fluggesellschaft SAS ist Medienberichten zufolge mit einer Beschwerde wegen angeblich unangenehmer Begleitumstände seiner Reise gescheitert. Der Mann hatte 2000 norwegische Kronen (etwa 170 Euro) Entschädigung gefordert, weil er trotz "Premium"-Sitzplatz nahe der Toilette sitzen musste, wie die norwegische Nachrichtenagentur NTB unter Berufung auf die Zeitung "Romerikes Blad" berichtete. Das habe dazu geführt, dass sich neben ihm eine Schlange gebildet habe und er die Hinterteile anderer Menschen in seiner Nähe ertragen musste.