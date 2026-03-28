Verbraucherpreise: Iran-Krieg schürt Angst vor neuer Inflationswelle

Jeder Achte kommt schon jetzt kaum mit seinem Geld aus, vor allem bei Lebensmitteln wird es eng. Die Sorge ist groß, dass die Preise infolge des Iran-Kriegs deutlich anziehen werden.
Frankfurt/Bonn - Neun von zehn Menschen in Deutschland rechnen mit steigenden Lebenshaltungskosten in den kommenden Monaten. Auf deutlich steigende Preise stellt sich immerhin knapp ein Drittel (32,2 Prozent) der 2.028 Erwachsenen ein, die das Marktforschungsinstitut YouGov im März im Auftrag der Postbank befragt hat.