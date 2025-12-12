Verbraucherpreise im November: Inflation hält sich hartnäckig über Zwei-Prozent-Marke

Überdurchschnittlich steigende Preise für Dienstleistungen, kaum noch Entlastung bei den Kosten für Energie: Die Teuerung verharrt im November bei 2,3 Prozent. Verbraucher brauchen einen langen Atem.
Wiesbaden - Überdurchschnittliche Preissteigerungen bei Dienstleistungen und teilweise teure Lebensmittel halten die Inflation in Deutschland unverändert über der Zwei-Prozent-Marke. Im November lagen die Verbraucherpreise um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - wie schon im Oktober. Das Statistische Bundesamt bestätigte vorläufige Zahlen.