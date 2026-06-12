Verbraucherpreise im Mai: Tankrabatt drückt Inflation vorübergehend

Der Iran-Krieg hat die Energiepreise nach oben getrieben. Im Mai sorgte der Tankrabatt für etwas Entlastung. Doch damit ist es bald vorbei und wie geht es dann weiter mit der Inflation?
Wiesbaden - Der Tankrabatt hat den Inflationsschub in Deutschland gebremst. Im Mai lagen die Verbraucherpreise um 2,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt bestätigte. Noch im April hatte der Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs die Teuerungsrate mit 2,9 Prozent auf den höchsten Stand seit Januar 2024 getrieben.