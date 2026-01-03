Verbraucher: Weitere Pfandsysteme? Umweltminister für mehr Recycling

1 Umweltminister Carsten Schneider will noch mehr Recycling. Foto: Annette Riedl/dpa Mehr Wertstoffe aus alten Handys oder Batterien: Umweltminister Carsten Schneider will, dass noch mehr recycelt wird in Deutschland. Das soll nicht nur der Umwelt helfen.







Link kopiert



Berlin - Um mehr wertvolle Rohstoffe zu recyceln, kann sich Bundesumweltminister Carsten Schneider eine Ausweitung von Pfandsystemen vorstellen. Als Beispiel nannte der SPD-Politiker im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Berlin Autobatterien, wo es ein solches System bereits gibt. Details wolle er aber noch mit der Wirtschaft besprechen.