Wer ein E-Auto kauft, kann bald wieder mit Zuschüssen rechnen. Welche Bedingungen für die neue Prämie gelten, will Umweltminister Carsten Schneider heute verraten.
Berlin - Nach einer Einigung innerhalb der Bundesregierung am Sonntagabend will Umweltminister Carsten Schneider (SPD) wie angekündigt um 10.00 Uhr Details der neuen Elektroauto-Prämie vorstellen. Das sagte ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Mit der Förderung will die Regierung den Verkehr klimafreundlicher machen.