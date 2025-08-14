Verbraucher: Kneipp ruft Aroma-Pflegedusche Lebensfreude zurück

1 Kneipp ruft ein bestimmtes Duschgel zurück. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa Bei einzelnen Chargen des Duschgels wurde nach Unternehmensangaben ein Bakterium festgestellt. Der Verkauf wurde gestoppt.







Würzburg - Kneipp ruft mehrere Chargen der Aroma-Pflegedusche Lebensfreude zurück, weil in einigen der Produkte ein Bakterium festgestellt wurde. Betroffen sind die Chargen 2506917, 2506918 und 2506919, wie das Unternehmen mit Sitz in Würzburg mitteilte. Der Chargencode sei auf dem oberen Tubenpfalz zu finden. Das Produkt hat die Größe 200 Milliliter und die EAN 4008233114781.