Verbraucher: Elf Millionen Tonnen Lebensmittel landen im Müll

Überproduktion, Mindesthaltbarkeitsdaten und Ernährungsarmut: Was hinter der Verschwendung von Lebensmitteln steckt und warum das «Containern» weiterhin nicht legal ist.
Berlin - In Deutschland werden nach Auffassung von Landwirtschaftsminister Alois Rainer zu viele Lebensmittel in den Hausmüll geworfen. "Allein in Deutschland sind es jedes Jahr fast elf Millionen Tonnen", sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Nur gemeinsam können wir es schaffen, diese immense Verschwendung wertvoller Ressourcen zu reduzieren." Nach Angaben seines Ministeriums entfallen 60 Prozent der weggeworfenen Lebensmittel auf private Haushalte.