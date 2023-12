Verbraucher: Aldi Süd will Lieferdienst nach Test vorerst nicht ausbauen

Aldi Süd will Lieferdienst nach Test vorerst nicht ausbauen

Mülheim/Ruhr - Der Discounter Aldi Süd will seinen Lebensmittel-Lieferdienst, der zuletzt in drei Städten getestet worden ist, vorerst nicht auf sein ganzes Verbreitungsgebiet ausweiten. "Zum aktuellen Zeitpunkt ist eine flächendeckende Umsetzung nicht geplant", sagte eine Sprecherin des Unternehmens am Montag.