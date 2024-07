Verbotenes Autorennen: Drei Jahre Haft nach tödlicher Flucht vor der Polizei

1 Ein Autofahrer hat Schuld am Tod seines Beifahrers auf der Flucht vor der Polizei (Archivbild). Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Ein Autofahrer versucht, der Polizei zu entkommen. Er tritt aufs Gas - und fährt am Ende gegen einen Baum. Sein Beifahrer kommt ums Leben. Nun hat das Gericht ein Urteil gefällt.









Westerstede - Nach dem Tod seines Beifahrers auf der Flucht vor der Polizei im Nordwesten Niedersachsens soll ein Mann für drei Jahre ins Gefängnis. Der Angeklagte habe so schnell wie möglich entkommen wollen und sei schuld am Tod seines Freundes, sagte die Richterin am Amtsgericht Westerstede. "Das Todesopfer war gerade einmal 16 Jahre alt." Nach zwei Jahren dürfe der Angeklagte wieder die Fahrerlaubnis beantragen.