Verbotener Russland-Deal?: Unternehmer wegen Warenlieferung in Putins Reich vor Gericht in Hechingen

Die Anklage vor Gericht wiegt schwer: Ein Unternehmer aus dem Zollernalbkreis soll trotz EU-Verbots Ersatzteile nach Russland geliefert haben. Die Details zum umstrittenen Deal.

Ein außergewöhnliches Delikt beschäftigt das Hechinger Amtsgericht: Zuwiderhandlung gegen ein Ausfuhr- und Lieferverbot der Europäischen Union, das wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahmen dient. Die Sanktionen betreffen Russland, das seit Februar 2022 seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt.

Seit langem Geschäftsbeziehungen mit Russland Angeklagt ist ein Unternehmer aus dem Zollernalbkreis, der mit Textilmaschinen handelt. Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Hechingen stand die Firma schon seit längerer Zeit in Geschäftsbeziehungen mit Russland. In den Jahren 2008 und 2009 soll das Unternehmen zwei Färbemaschinen ins Reich von Wladimir Putin geliefert haben. Seinerzeit war das noch legal und in der Exportnation Deutschland höchst willkommen.

An die Russen gelieferte Schaltschränke brauchten Reparatur

2021 trat nun die Situation ein, dass Schaltschränke an diesen Maschinen erneuert werden mussten. Im November 2021 soll die Zollernalb-Firma mit dem russischen Handelspartner einen Kaufvertrag über Ersatzteile im Wert von annähernd 20.000 Euro abgeschlossen haben. Der Plan war zunächst, dass Arbeiter aus dem Zollernalbkreis nach Russland reisen, um die Reparatur selbst zu erledigen.

Nach Russlands Angriff: Monteure bleiben da, Lkw mit Waren wird entsandt

Drei Monate später, im Februar 2022, brach Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine vom Zaun. Der Unternehmer soll daraufhin beschlossen haben, keine Monteure zu entsenden. Stattdessen soll er im Juli 2022 die Ersatzteile per Lkw an den Kunden im Osten geliefert haben.

Die Europäische Union hatte zu diesem Zeitpunkt jedoch schon erste Sanktionspakete gegen Russland geschnürt, die grundsätzliche Verkaufs-, Liefer- und Ausfuhrverbote enthalten. Insbesondere betreffen die Sanktionen Güter, die „zur Stärkung der industriellen Kapazitäten in Russland beitragen“, und Technologien, „die auch zu militärischen Zwecken genutzt werden können.“

Export in Putins Russland ohne Genehmigung

Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft Hechingen fallen die aus dem Zollernalbkreis exportierten Ersatzteile in eine dieser Kategorien. Die Anklagebehörde wirft dem Geschäftsführer vor, die Waren ohne ausdrückliche Genehmigung exportiert zu haben, um die Einnahme von knapp 20.000 Euro nicht zu gefährden.

Der Hechinger Prozess ist verschoben

Gegen den Strafbefehl, den er deshalb erhielt, legte der Unternehmer Einspruch ein. Deshalb sollte der Fall am Donnerstag, 25. Juni 2026, vor dem Amtsgericht Hechingen verhandelt werden. Der Prozess wurde jedoch vertagt. Neuer Termin ist am Donnerstag, 9. Juli, um 14 Uhr. Vier Zeugen sollen gehört werden.