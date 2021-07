Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Ende der Veranstaltung: Im Nachgang zum "Lichtspaziergang", den die Stadtverwaltung am 21. Dezember 2020 verboten hatte und zu dem sich trotzdem Dutzende Menschen versammelten, sind am Balinger Amtsgericht am Mitwoch vier Bußgeldbescheide bestätigt worden.