Verbote und Einschränkungen: So wirkt sich die Waldbrandgefahr im Landkreis Rottweil aus

Die extreme Hitze findet am Wochenende ihren Höhepunkt. Für die trockenen Wälder sind diese Temperaturen sehr gefährlich. Försterin Maurien Hein klärt über präventive Maßnahmen auf.

35 Grad oder sogar mehr – und das im Juni? „Das habe ich so auch noch nicht erlebt“, berichtet Försterin und Waldpädagogin Maurien Hein, die beim Forstamt Rottweil auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Doch nicht nur die Menschen leiden unter der Hitze, auch die Wälder spüren die Auswirkungen der heißen Temperaturen.

Für den Landkreis Rottweil gilt derzeit Stufe Vier auf dem Waldbrandgefahrenindex des deutschen Wetterdienstes. Dies bedeutet hohe Gefahr. Kurzzeitig war sogar die fünfte und höchste Warnstufe (sehr hohe Gefahr) für Sonntag angekündigt. Was bedeutet das in Hinblick auf die Waldbrandgefahr?

„Grillstellen in Wäldern sind seit dem 24. Juli gesperrt“, betont Hein. Dies sei eine präventive Maßnahme, die zuletzt 2023 im Sommer notwendig war. Wegen dieser Erfahrungen habe man das Verbot beschlossen. „Das ist uns zu kritisch angesichts der Hitze“, so die Försterin. Auch Elektrogrills sind Teil der Maßnahme und dürfen in den Wäldern nicht verwendet werden.

Kontrollen finden nur vereinzelt statt

Neben dem Grillverbot gebe es vom 1. März bis zum 31. Oktober auch ein striktes Rauchverbot im Wald. „Viele wissen nicht um die Gefahr oder missachten das Verbot“, so Hein. Dabei könne ein kleiner Funke im sehr trockenen Wald innerhalb kurzer Zeit einen Brand verursachen. Die Kontrolle von Verstößen sei schwierig, da es nicht genügend Personal gebe, um alles abzudecken.

Daher sei eine Brandwache auch bei erhöhtem Warnindex keine Option. „Wir schauen schwerpunktmäßig an den Grillstellen, dass das Verbot eingehalten wird, aber ansonsten müssen wir den Menschen vertrauen“, bekräftigt die Försterin.

Für Waldbesitzer gelten dieselben strengen Regeln wie für alle anderen – mit einem Unterschied: „Normalerweise dürfen sie im Falle von Borkenkäfern Reisig verbrennen. Dies ist nun auch nicht mehr erlaubt“, stellt die Hein klar. Die Gefahr eines Waldbrandes sei aus Sicht des Forstamts derzeit zu hoch.

Das letzte Grillverbot ist 2023 verhängt worden

Brände habe es in diesem Jahr glücklicherweise keine gegeben. Auch in den vergangenen Jahren seien es nur kleinere gewesen, alle unter einem Hektar Fläche. Brände im Offenland dürfe man nicht unterschätzen, wenn sie in der Nähe von Wäldern stattfinden. Erst vor Kurzem habe eine Wiese zwischen Bösingen und Dunningen gebrannt, die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. „Dabei kommt es auch vor, dass sie präventiv ein Waldstück löscht, damit Bäume und Pflanzen im Notfall genügend Feuchtigkeit haben“, erklärt Hein.

Und wie zeigt sich die Trockenheit im Wald? „Wenn feuchte Stellen ausgetrocknet sind und die Bäume bereits mittags die Blätter hängen lassen“, weiß Hein. Zudem könne es vorkommen, dass die obere Bodenschicht austrocknet, dadurch Pflanzen absterben und Bäume kein Wasser mehr erhalten. Der letzte extrem trockene Sommer sei drei Jahre her, 2024 und 2025 habe es genügend geregnet.

Dieser Sommer habe aufgrund der ungewöhnlich frühen und heftigen Hitzeperiode im Juni das Potenzial, ein weiterer Hitzesommer zu werden, und sei damit eine Belastungsprobe für Mensch und Natur. Zwar sei für den Landkreis Rottweil aufgrund von Gewittern am Montag „nur“ die Stufe Drei (mittlere Gefahr) des Waldbrandgefahrenindexes prognostiziert, „aber auf lange Sicht ist kein Regen angekündigt, zudem kann der Boden das Wasser in der kurzen Zeit gar nicht aufnehmen“, erklärt die Försterin. Damit bleibe die Waldbrandgefahr zunächst bestehen.

Was sollten Besucher im Wald noch beachten?

„Autos und Maschinen bitte nicht auf trockenem Rasen abstellen“, fordert Hein. Denn nicht nur innerhalb des Autos gebe es eine starke Hitzeentwicklung, auch außerhalb können Teile sehr heiß werden, etwa der Auspuff. Dadurch erhöhe sich die Brandgefahr. Auch am Wegrand im Wald sollte man nicht parken.

Insbesondere im Hinblick auf das Wochenende, an dem Menschen in den Wäldern unterwegs sind, bittet Försterin Maurien Hein abschließend um eine „gegenseitige Rücksichtnahme und Einhaltung der Regeln“.