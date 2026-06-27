Verbote und Einschränkungen: So wirkt sich die Waldbrandgefahr im Landkreis Rottweil aus

Die extreme Hitze findet am Wochenende ihren Höhepunkt. Für die trockenen Wälder sind diese Temperaturen sehr gefährlich. Försterin Maurien Hein klärt über präventive Maßnahmen auf.
35 Grad oder sogar mehr – und das im Juni? „Das habe ich so auch noch nicht erlebt“, berichtet Försterin und Waldpädagogin Maurien Hein, die beim Forstamt Rottweil auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Doch nicht nur die Menschen leiden unter der Hitze, auch die Wälder spüren die Auswirkungen der heißen Temperaturen.