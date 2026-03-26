Verbot tritt ab Juni in Kraft: Das müssen Raucher beim Besuch des Europa-Parks künftig beachten

Wer auf der Ruster Anlage Zigaretten konsumieren will, darf das bald nur noch in bestimmten Arealen. Wer sich nicht daran hält, muss mit Konsequenzen rechnen.

Bei einigen Besuchern des „Pre-Opening-Days“ wird es für Verwunderung gesorgt haben: Wo Raucher im Europa-Park einst ihre abgebrannten Stümmel entsorgen konnten, wachsen nun Pflanzen. Dass der Park die Aschenbecher zu Blumentöpfe umfunktioniert hat, hat keine optischen Gründe. Es ist die Reaktion auf die Gesetzverschärfung des Landes Baden-Württemberg. Demnach ist künftig das Rauchen unter anderem in Freibädern, auf Spielplätzen und Haltestellen Tabu – und das gilt auch für Freizeitparks.

Die Regel tritt landesweit ab Juni in Kraft. Im Europa-Park stehen jedoch bereits zum Saisonstart am Samstag acht Raucherbereiche zur Verfügung. „Sie befinden sich am Haupteingang sowie in den Themenbereichen Deutschland, Frankreich, Kroatien, Liechtenstein, England, Österreich und Portugal“, bestätigt der Park auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Areale seien gleichmäßig auf die Parkfläche verteilt und künftig auch auf der Übersichtskarte in der Europa-Park-App zu finden. „Bestehende Infrastruktur wie Überdachung und Beleuchtung, Platzverhältnisse, Erweiterungsmöglichkeiten“, zählt der Park Kriterien auf, nach denen die Standorte gewählt wurden.

Schilder und Symbole sollen auf Verbot hinweisen

Durch die frühzeitige Öffnung der Bereiche sollen Gäste an die neue Regelung herangeführt werden, heißt es weiter. Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes seien weitere „kommunikative und organisatorische Maßnahmen zur Information und Orientierung der Gäste“ geplant. Darunter fallen etwa mehrsprachige Hinweise und Beschilderungen, Symbole und die Ergänzung des Parkplans. „Ab Juni ist das Rauchen im Europa-Park dann gesetzlich untersagt und ausschließlich in den ausgewiesenen Raucherbereichen zulässig“, betont der Ruster Park. Dieses Verbot betrifft auch E-Zigaretten, E-Shishas, Tabakerhitzer sowie Wasserpfeifen und vergleichbare Dampfprodukte. Wer ab Juni dennoch öffentlich im Europa-Park rauchen sollte, muss mit Konsequenzen rechnen. „Gäste, die außerhalb der ausgewiesenen Raucherbereiche rauchen, werden vor Ort auf die geltenden Regelungen hingewiesen und gebeten, die vorgesehenen Bereiche zu nutzen. Verstöße gegen das Rauchverbot können als Ordnungswidrigkeit geahndet werden“, erklärt der Freizeitpark.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.europapark.de.