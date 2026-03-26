Verbot tritt ab Juni in Kraft: Das müssen Raucher beim Besuch des Europa-Parks künftig beachten

Wer auf der Ruster Anlage Zigaretten konsumieren will, darf das bald nur noch in bestimmten Arealen. Wer sich nicht daran hält, muss mit Konsequenzen rechnen.
Bei einigen Besuchern des „Pre-Opening-Days“ wird es für Verwunderung gesorgt haben: Wo Raucher im Europa-Park einst ihre abgebrannten Stümmel entsorgen konnten, wachsen nun Pflanzen. Dass der Park die Aschenbecher zu Blumentöpfe umfunktioniert hat, hat keine optischen Gründe. Es ist die Reaktion auf die Gesetzverschärfung des Landes Baden-Württemberg. Demnach ist künftig das Rauchen unter anderem in Freibädern, auf Spielplätzen und Haltestellen Tabu – und das gilt auch für Freizeitparks.